لمواجهة كورونا.. “التخصصات الصحية” تطلق برنامج “أسس الرعاية الحرجة”

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الجمعة، البرنامج التعليمي لأسس الرعاية الحرجة للأطباء غير المتخصصين، وذلك ضمن مشروع التطوع الصحي الذي تشارك فيه الهيئة.

وأوضح فهد القثامي، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة، أن البرنامج مخصص لجميع الأطباء وموجه إلى جميع المستشفيات والقطاعات الصحية لتدريب الكوادر الصحية غير المتخصصين بالعناية المركزة، ورفع جاهزية المستشفيات لمواجهة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن البرنامج جرى إعداده من خلال نخبة من المتخصصين داخل الهيئة وخارجها.

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة إلى أن مبادرة التطوع الصحي والتي تشارك فيها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقدم مجموعة من البرامج التدريبية من خلال الإنترنت إلى جانب المحاضرات الافتراضية والمحاكاة، لتؤهل الكوادر للانضمام للفرص التطوعية.