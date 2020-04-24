“الغذاء والدواء” تحذّر من 5 منتجات جل معقمة لليدين

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من 5 منتجات جل معقمة لليدين بسبب احتواء غالبيتها على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول) إضافة إلى كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادتين الكحوليتين المعقمتين الكحول الايثيلي (إيثانول) والكحول الايزوبروبيلي (ايزوبروبانول).

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج جل “جنفكس” الذي ينتجه مصنع شركة الجنيفي على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لهذه المادة بنسبة أعلى من المسموح بها قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، كما تبين احتواء المنتج على كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة “إيثانول”، ما يؤدي إلى ضُعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

وبيّنت الهيئة أن تحاليلها أثبتت أن منتج الجل المعقم لليدين “Lucky Fair” الذي ينتجه مصنع مذهلة للمعقمات والمطهرات يحتوي على مادة الكحول الميثيلي (ميثانول) وكمية أقل من الحدود المسموح بها من المواد الكحولية المعقمة “إيثانول” و”ايزوبروبانول”، ما يؤدي إلى ضُعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

وتطرقت إلى أن المنتج الثالث هو جل معقم لليدين يحمل اسم “جواهر” الذي ينتجه مصنع مذهلة للمعقمات والمطهرات، ويحتوي على الكحول الميثيلي (ميثانول) بنسبة أعلى من المسموح بها وكمية أقل من الحدود المسموح بها من المواد الكحولية المعقمة “إيثانول” و”ايزوبروبانول”، ما يؤدي إلى ضُعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

وذكرت أن منتج جل “Areej Hand Gel Anti Bacterial” الذي تنتجه جهة مجهولة المصدر يحتوي على كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة إيثانول، ما يؤدي إلى ضُعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

وأوضحت الهيئة، أن منتج الجل الخامس هو “Hibiclens Hand Sanitizer Gel” الذي تنتجه جهة مجهولة المصدر يحتوي على كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة إيثانول، ما يؤدي إلى ضُعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين إلى عدم استخدام المنتجات الخمسة، والتوجه إلى منافذ البيع التي اشتروا المنتجات منها لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع تداولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.