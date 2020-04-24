لمواجهة كورونا.. “فيفا” يدفع 150 مليون دولار لاتحادات كرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اتخاذ خطوات لدعم نشاط كرة القدم بعد الشلل الذي أصابه جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فيفا إنه سيدفع نحو 150 مليون دولار إلى الاتحادات الوطنية، خلال الأيام المقبلة، وهي عبارة عن دفعات مستحقة سيتم تسديدها بشكل مبكر، لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قد أكد مطلع أبريل الجاري في رسالة إلى الاتحادات الـ 211 المدرجة تحت عضوية الفيفا، أن الأخير سيدفع بشكل مبكر هذا العام مستحقات عائدة لها ضمن برنامج “فوروارد”.

وقال الاتحاد الدولي الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقراً له “إنه سيفرج عن كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء عن العامين 2019 و2020 في الأيام المقبلة ، كخطوة أولى من أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا”.