“البلديات” تستحدث قائمة جديدة للأنشطة المستثناة من الإغلاق خلال فترة منع التجول

كشف الدليل الاسترشادي الجديد لوزارة البلدية للأنشطة المستثناة من قرار إغلاق المحلات أثناء منع التجول تحديث القائمة بعدد من المحلات.

وشملت المحلات، البوفيهات، والأيسكريم، والكوفي شوب، ومحلات العصير، ومحلات بيع الحلويات، والمخابز اليدوية، والحلويات، ومحلات بيع الحيوانات.

كما شمل الدليل الاسترشادي تحديث القائمة بالأنشطة المضافة في قطاع التشغيل والصيانة للمنازل والمباني وتشمل تنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، تنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، نظافة الطرق، عناية وصيانة المتنزهات والحدائق، التطهير وإبادة الحشرات، صيانة المصاعد والسيور، صيانة الابواب، صيانة المباني، ترميم المباني.