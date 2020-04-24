الأرصاد: أمطار رعدية ورياح بعدة مناطق.. ودرجة الحرارة تصل إلى 17

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية، غدا السبت.

وكشفت الأرصاد، في بيان، إن أدنى درجة حرارة متوقعة تكون 17 درجة في طريف، وأعلى درجة حرارة 38 في مكة.

وأضاف هيئة الأرصاد أنه “يتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، وجازان، ونجران، ويمتد أثرها إلى الباحة وعسير”.

واستطرد البيان: “الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط، وتحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى شبه انعدام للرؤية على مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف”.

وحول حالة البحار، كشفت هيئة الأرصاد أن البحر الأحمر يشهد رياح سطحية بسرعة 14:36 كم/ساعة، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما على الخليج العربي فتكون الرياح السطحية بسرعة 36-14 كم/ساعة، ويأتي الموج بارتفاع نصف المتر إلى متر ونصف، وتكون حالة الموج من خفيف إلى متوسط الموج.

وشددت الهيئة على ضرورة اتباع التحذيرات المتقدمة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.