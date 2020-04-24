آخر تطورات #كورونا عالميا.. أمريكا: الإصابات تتجاوز 900 ألف والوفيات 51 ألف حالة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت الولايات المتحددة أن الإصابات تتجاوز 900 ألف والوفيات تصل إلى أكثر من 51 ألف حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15803.

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 190 ألفا في العالم منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر بالصين، وسجلت حوالى ثلثي الوفيات في أوروبا، وفق حصلية وضعتها وكالة فرانس برس اليوم.