دون ترامب.. مبادرة عالمية لتسريع إنتاج لقاح كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، سيشاركان في إطلاق إطلاق مبادرة عالمية لتسريع وتيرة العمل على اكتشاف لقاح لفيروس كورونا حول العالم.

وفي وقت سابق، قالت المنظمة أنها ستعلن عن “تعاون تاريخي” لتسريع تطوير عقاقير واختبارات ولقاحات آمنة وفعالة لكورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة الشايب، في إفادة صحفية إن ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولافون دير لاين سيشاركان في الإعلان ، الذي سيشارك فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وذكرت مصادر دبلوماسية لـ”رويترز” إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيشاركان أيضا.

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية في جنيف لرويترز إن الولايات المتحدة لن تشارك في إطلاق المبادرة العالمية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية. والولايات المتحدة أكبر مانح للمنظمة.

وأصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالمرض الذي أودى بحياة ما يقربمن 190 ألف إنسان منذ ظهوره في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي 2019.