عبر 3 طرق.. الآن يمكنك إخراج الزكاة إلكترونيًا

وفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد 3 طرق لإخراج الزكاة “اختياريا”، الأولى عن طريق خدمة هاتف زكاتي، والثانية عبر بوابة (زكاتي)، والثالثة عبر تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية.

وتأتي هذه الخدمات متماشية مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفق بيان للهيئة.

وزتوفر خدمة هاتف زكاتي حساب ودفع زكاة الأفراد بشكل اختياري عبر الهاتف، مع إمكانية إصدار فاتورة لدفع الزكاة عبر خدمة سداد، بينما يوفّر تطبيق (زكاتي) للأفراد العديد من الخدمات، كخدمة حاسبة الزكاة لتحديد نصاب الزكاة الواجبة، وإمكانية دفع الزكاة بطريقة سهلة وموثوقة من خلال نظام سداد، كما يوفّر خدمة التذكير بمواعيد الزكاة، وكافة المعلومات التي تتعلق بها.