ترامب عن تصريحاته بشأن “حقن المطهرات” لمرضى #كورونا: كنت أمزح

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته أمس الخميس بشأن إمكانية حقن مصابي كورونا بالمطهرات كنوع من مواجهة الفيروس.

وققال ترامب ردا على سؤال في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض: “كنت أطرح سؤالا على الصحفيين بطريقة ساخرة، بعد أن علمت أن المعقمات تساعد على إنهاء الفيروس في دقيقة”.

ويبدو أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني أرادت إخراج الرئيس الأمريكي من مأزق تصريحات حقن المعقمات لمصابي كورونا، عندما اتهمت الجمعة وسائل الإعلام الأميركية “بإخراج كلام ترامب عن سياقه بشكل غير مسؤول من أجل نشر عناوين أخبار سلبية”، وفقا لقناة الحرة.

ولم تمر سوى ساعات على تصرحات ترامب، حتى أثارت ذهولا وسخرية في الأوساط العلمية، مع اتهام عدد من الأخصائيين له بـ”عدم المسؤولية، لطرحه هذا الاقتراح الخطير”.

فيما استنكرت شركات عالمية مصنعة للمطهرات اقتراح الرئيس الأمريكي، وحذرت من أن منتاجاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي.