وزير الصحة التركي: اسطنبول هي ووهان التركية

أصاب وزير الصحة التركي فخر الدين كوجه، الأوساط التركية بصدمة كبرى عندما شبه مدينة إسطنبول، بمدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد، باعتبارها مركز التفشي في البلاد.

ووفقا لصحيفة صباح الموالية للحكومة، قال وزير الصحة التركي “ووهان التركية هي إسطنبول”.

وزعم كوجة أن انتشار كوفيد-19 في إسطنبول أصبح تحت السيطرة من خلال تتبع المخالطين من قبل فريق من الخبراء، والعلاج المبكر.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، عن 109 وفيات جديدة بمرض كوفيد- 19 ليبلغ اجمالي حصيلة الضحايا 2600.

وفق بيانات نشرها وزير الصحة، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 104912، بينها 3122 حالة جديدة.

وتعد تركيا السابعة في العالم من حيث عدد الحالات المؤكدة، لتتجاوز بذلك إيران والصين، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وجاء أعلى عدد من الحالات في إسطنبول، حسبما قال وزير الصحة في وقت سابق في أبريل.