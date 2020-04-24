إغلاق مستشفى خاص بالطائف بعد إصابة 6 ممارسين صحيين بكورونا

أغلقت لجنة المخالفات الصحية بالطائف أحد المستشفيات الأهلية الكبرى بعد إصابة 6 ممارسين صحيين بفايروس كورونا، وملاحظة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، رغم محاذير وتدابير كانت قد وجهت بها لجان المراقبة في صحة الطائف.

وكانت الإصابات للممارسين الصحيين بفايروس كورونا في البداية قبل 3 أسابيع 4 إصابات، ثم أعقبتها إصابتان بعد ذلك، وتكتم المستشفى على الحالات المخالطة.

وأوضح المتحدث لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن لجنة المخالفات الصحية بالطائف أصدرت يوم الخميس 23 أبريل 2020 قرارها بإغلاق أحد مستشفيات الطائف الأهلية الكبرى، بعد ملاحظة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، رغم محاذير وتدابير كانت قد وجهت بها لجان المراقبة في صحة الطائف.

وأضاف الربيعي أن المنشأة لم تتحرك بشكل جدي استوجبت معه سرعة اتخاذ قرار إغلاق كامل وفوري، مشيرا إلى أن فريق من صحة الطائف يعمل على متابعة الوضع الصحي للمرضى المنومين بالمستشفى واتخاذ ما يلزم.