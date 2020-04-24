خادم الحرمين يتلقى اتصالين من الرئيسين التونسي والفلسطيني بمناسبة رمضان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

كما تلقى اتصالا من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بمناسبة حلول رمضان.

وأعرب الملك عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.