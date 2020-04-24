السعودية على رأس تحالف عالمي لإنتاج لقاح ومواجهة كورونا

شاركت المملكة العربية السعودية على رأس تحالف عالمي أطلقته منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة للتعاون على تسريع تطوير وإنتاج لقاح ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم بمشاركة قيادات المنظمات الأممية والحكومات وقادة الصحة في أنحاء العالم، عن عقد التحالف الجديد اجتماعا في 4 مايو القادم تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لحشد الموارد وجمع التبرعات والتمويل اللازم، والبالغ 8 مليارات دولار في المرحلة الأولى.

ودعى وزير المالية محمد الجدعان، نيابة عن مجموعة العشرين، إلى توحيد الصفوف للتصدي لهذا التحدي الجسيم، والتعاون مع كل المنظمات والهيئات الفاعلة لمواجهة الجائحة، مشيرا إلى أن مجموعة العشرين ستحاول تحقيق ذلك من خلال التضامن.

فيما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرينش بهذا التضامن لمواجهة الفيروس الذي يمثل تهديدا للجميع، مشيرا بأن العمل المشترك سيؤدي إلى الخروج من هذه الأزمة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، على الالتزام الأوروبي بالتضامن والمساهمة في هذا التحالف لتخطي هذا الوباء.