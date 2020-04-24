بطولة سعودية إلكترونية لدعم متضرري كورونا عالمياً بـ10 ملايين دولار

انطلقت بطولة “لاعبون بلا حدود – من السعودية” التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

وتستمر البطولة حتى السابع من شهر يونيو المقبل بمجموع جوائز يصل إلى 10 ملايين دولار يعود ريعها كاملاً لصالح المؤسسات الخيرية العالمية المعتمدة ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، تبدأ أولى البطولات المجتمعية اليوم وتستمر أسبوعا يتواجه فيها عشاق الألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم ويستعرضون مهاراتهم في منافسات الأفراد والفرق مقابل الفوز بهدايا وجوائز متنوعة تبلغ قيمتها أكثر من 20,000 دولار, تليها بعد ذلك سلسلة من البطولات المجتمعية الأخرى تتضمن منافسات “الماراثون” التي تشمل ألعابا شهيرة مثل “فيفا20” و “فورتنايت” و “كلاش رويال” في حين تشمل منافسات “لعبة الأسبوع” ألعابا شهيرة مثل “أوفر واتش” و “آبيكس ليجيندز”.

وتخطى عدد المسجلين ضمن البطولات المجتمعية حاجز الـ 4000 مشترك بعد يوم واحد من الإعلان سيتنافسون على مدار 7 أسابيع في مختلف الألعاب.

جدير بالذكر بأن التسجيل لايزال متاحاً للجميع على البطولات المجتمعية التي ستضم منافسات “الماراثون” و “لعبة الأسبوع” و “اللعب المستمر” وعلى الراغبين بالتسجيل ببطولة “لاعبون بلا حدود – من السعودية”، التوجه للموقع الإلكتروني: www.gamerswithoutborders.com ، كما يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار الخاصة بالبطولة عبر الموقع وعبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستجرام على حساب @GWBPS_AR، وكذلك منصة يوتيوب Gamers Without Borders By Saudi، وفيسبوك وسناب شات عبر معرف @GWBPS.