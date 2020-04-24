بمجسم للكعبة وهتاف “مفيش كورونا”.. مسيرة في الإسكندرية بمصر احتفالا برمضان تثير الجدل

أثارت مسيرة نظمها مصريون في محافظة الإسكندرية الساحلية مساء أول أيام رمضان، ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المسيرة التي اخترقت حظر التجول الذي يبدأ من 9 مساء إلى 6 صباحا في مصر حمل أفرادها مجسماً للكعبة الشريفة، وطافت الشوارع في مشهد احتفالي، حتى واجهتها الشرطة وألقت القبض على عدد من منظمي المسيرة، بسبب خرقهم للقواعد المفروضة حالياً بسبب أزمة كورونا، وفقا لصحف مصرية.

وقال عدد من سكان المدينة إن المسيرة عادة سنوية في الأحياء الشعبية.

وأظهرت مقاطع فيديو على “تويتر” المتجمعون وهم يهتفون “الله أكبر” و”مفيش كورونا”.

وسجلت مصر اليوم، 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة، و71 حالة شفاء.