75 مليون وظيفة مهددة.. وزراء سياحة مجموعة الـ20 يفندون خسائر القطاع جراء كورونا

فنّد وزراء السياحة في مجموعة العشرين خسائر القطاع جراء وباء فيروس كورونا المستجد.

وتشير التقديرات الأولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انخفاض تبلغ نسبته 45% في السياحة العالمية لعام 2020م، وقد ترتفع إلى 70% إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى شهر سبتمبر.

وأكد الوزراء في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الافتراضي لوزراء السياحة لمجموعة العشرين الذي عقد اليوم حول جائحة كورونا، أن قطاع السفر والسياحة يمثل 10.3 من الناتج الإجمالي العالمي، وقدّر المجلس العالمي للسفر والسياحة بأن ما يقارب من 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولد للوظائف.

وأكدوا التزامهم بالعمل معاً لتقديم الدعم للقطاع، ورحبوا بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قبل دول مجموعة العشرين.

وقالوا:” لكي نعالج الآثار المباشرة للأزمة؛ سنواصل تنسيقنا مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد الذين تقطعت بهم السبل، وسنعمل مع هذه السلطات على ضمان التنسيق عند سن وإزالة قيود السفر، وأن يكون ملائماً وموائماً للصعيدين

لمحلي والدولي، وتحقيق ضمان سلامة المسافرين”.