حرس الحدود يحبط محاولات تسلل 8721 شخصاً خلال شعبان

أحبطت قوات حرس الحدود محاولات تسلل 8721 شخصاً وتهريب أكثر من طن من الحشيش المخدر وقرابة طن ونصف الطن من القات عبر الحدود خلال شهر شعبان.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، إن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة والتسلل عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر شعبان من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1076) من مادة الحشيش المخدّر.

وأضاف: “تمكننا من إحباط محاولات تسلل (8721) حاولوا الدخول والخروج من أراضي المملكة بطريقة غير نظامية، مما حتم التعامل معهم حسب ما يقتضيه النظام، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى”.