غموض بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية.. والصين ترسل أطباء لتقديم الاستشارة

أرسلت الصين فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية، لتقديم الاستشارة في إطار متابعة صحة الزعيم كيم جونج أون.

وقالت مصادر مطلعة إن فريقا برئاسة مسؤول رفيع في الصين غادر بكين متوجها إلى كوريا الشمالية أمس الخميس، وفقا لرويترز.

يأتي ذلك فيما اكتنف الحديث عن صحة الرئيس الكوري الشمالي تكتما كبيرا، على خلفية التقارير المتضاربة حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، حيث تحدثت مصادر إعلامية في كوريا الجنوبية بشأن تلقيه العلاج من مرض قلبي وعائي هذا الشهر.

لكن مسؤولين في كوريا الجنوبية والصين نفوا في وقت لاحق صحة هذه التقارير، كما شكك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.