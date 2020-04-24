بعد منصة التوصيل للمنازل.. السديس يوصي إدارة زمزم بتكثيف أعمالهم في أوقات الصلوات

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إدارة زمزم بمضاعفة جهودهم وتكثيف أعمالهم خصوصاً في أوقات الصلوات.

وأوضح السديس أن إدارة زمزم كان لها السبق في تنفيذ الإجراءات الاحترازية واستمرارية توزيع العبوات على المصلين على مدار الساعة.

وأشاد بالجهود المبذولة من قِبل موظفي الإدارة وعمال السقيا في توفير ماء زمزم المبارك، وتوزيعه على المتواجدين في المسجد الحرام.

وفي وقت سابق، أعلن السديس تدشين منصة إلكترونية لتوزيع وتوصيل مياه زمزم إلى المنازل.

وأوضح أنه وبالتعاون مع شركة المياه الوطنية ومنصة “هناك” الإلكترونية المحلية، سيتم البدء في توزيع مياه زمزم وإيصالها للمنازل بدءاً من مكة المكرمة والتوسع تدريجياً في كافة مناطق ومدن المملكة.