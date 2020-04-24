شاهد.. الشيخ المطلق يوضح صحة صلاة التراويح مع الحرمين عبر النقل المباشر في التلفاز

أكد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، عدم صحة صلاة التراويح مع أئمة الحرم المكي أو النبوي من خلال متابعة النقل الحي عبر التلفزيون.

جاء ذلك في رده على سؤال “هل يصح صلاة التراويح مع الحرمين عبر النقل المباشر في التلفاز” ضمن برنامج “فتاوى رمضان” على القناة السعودية، مضيفا: “لا تحسب أجر الجماعة وبين المصلي والحرم صحاري ومسافات”.

وتابع: “الناس الآن مهتمة بالتراويح أكثر من الفرائض.. يا إخوان نحن نصلي الآن الفرائض في بيوتنا، والحمد لله نأخذ أجر الجماعة وأجر الذهاب للمساجد لأننا ممنوعون لمصلحتنا، التي أكدها رب العالمين قال: {ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، وقال: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، وقال صلى الله عليه وسلم: “فر من المجذوم فرارك من الأسد”.

وقال: “يجب أن نعرف أن الأجر الذي نطلبه سنجده في منازلنا، ورب العالمين سيعطينا. وفي الحديث: كنا مع النبي في غزاة فقال: “إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا، إلا كتب الله لهم من الأجر مثلكم؛ حبسهم العذر”.

وأضاف: “نحن الآن حبسنا العذر. لولا كورونا لكنت تجدنا الآن من أول مَن يذهب إلى المسجد، لكن هذا العذر الآن الذي أكدت الدولة أنه لمصلحتنا هو الذي حبسنا؛ فنحن -بإذن الله- وبهذا الحديث العظيم من النبي نستحق ما كنا نعمل”.