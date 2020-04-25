69 كيلو فراولة فاسدة مع باعة جائلين في الكعكية

أتلفت بلدية الشوقية الفرعية ٦٩ كيلوجراما من فاكهة الفراولة تم ضبطها مع الباعة الجائلين في حي الكعكية، تظهر عليها علامات التلف والفساد ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك امتداداً للحملات الرقابية التي تشنها البلدية، وتطبيق الإجراءات النظامية والتدابير الإحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن الفراولة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين والحفظ، وتم إتلافها.

كما نفذت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه وتسليمها إلى جمعية حفظ النعمة، وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم.