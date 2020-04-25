أعمال شغب في سجن أرجنتينيّ.. بعد إصابة ضابط بـ #كورونا

شهد سجن فيلا ديفوتو، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، احتجاجات عنيفة بين السجناء، بعد التأكّد من إصابة ضابط كبير بفيروس كورونا المستجدّ.

وحاصرت الشرطة السجن الذي يضم نحو 2200 نزيل، فيما سمع دويّ انفجارات، بعد أن تمكن مجموعة سجناء من الصعود إلى سطح المبنى وحرق عدد من الفرشات، ورمي أغراض على حرّاس الأمن.

وكان السجناء يصرخون مطالبين بالاستماع إلى قضيّتهم وتوفير حماية صحية أفضل ضدّ الوباء، بعد أيّام من تأكيد إصابة مأمور في السجن بالفيروس.

وكتب السجناء على لافتة عُلّقت على سطح السجن “كوفيد 19 في ديفوتو، قُضاة الإبادة الجماعيّة”، وعلى أخرى: “نرفض الموت في السجن”.

واندلعت أعمال شغب عدّة أخرى في السجون الأسبوع الماضي، بما في ذلك في فلورنسيو فاريلا في منطقة بوينس آيرس حيث توفّي سجين وأصيب 20.

وفرضت الأرجنتين إجراءات الحجر منذ 20 مارس، وسجّلت أكثر من 3400 إصابة بفيروس كورونا و167 وفاة.