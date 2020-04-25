مفاجأة.. برشلونة يدرس الانسحاب من الدوري الإسباني

في مفاجأة مدوية، يدرس نادي برشلونة عدم استكمال مباريات الدوري المحلي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، إنه رغم تصدر برشلونة ترتيب الدوري، إلا أنه يدرس فكرة عدم الاستمرار في خوض باقي المباريات حرصاً على السلامة العامة للاعبين، خصوصاً بعدما رفضت عدة أندية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لاستئناف التدريبات.

وترى إدارة برشلونة أنه يمكن الحفاظ على جميع التدابير الصحية اللازمة لتجنب العدوى في المدينة الرياضية الخاصة بالنادي، ولكن لا يمكن لأي شخص أن يضمن عدم وجود مخاطر في السفر والطائرات وغرف تغيير الملابس”.

وذكرت الصحيفة أن النادي الكاتالوني لا يرى أي ضرورة ملحة في العودة إلى المباريات، قبل التأكد بصورة كاملة من تعافي جميع المرضى من فيروس كورونا.