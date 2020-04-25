اليمن: “الإخوان” تفرج عن إرهابي مضبوطٍ بقائمة اغتيالات

رغم اتهامه بمحاولة اغتيال رئيس جامعة تعز وقتل مرافقه، أفرجت جماعة الإخوان الإرهابية في اليمن عن عضوٍ في التنظيم، كان مكلفًا بتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات ضد قائمة من الشخصيات العامة.

وقالت القيادية المستقيلة من حزب الإصلاح، ألفت الدبعي إن “تنظيم الإخوان في تعز أفرج عن متهم متورط في قضايا عنف وقتل عمد بحق مسؤولين مدنيين في تعز، في أحد الممارسات التي يقوم بها التنظيم المتهم برعاية التنظيمات الإرهابية المتطرفة”.

وأضافت الدبعي أن “قائد محور تعز ومدير أمن تعز وعلى رأسهم المستشار سالم، يتواطؤون مع من قام بإطلاق سراح المتهم في محاولة اغتيال رئيس جامعة تعز والتي أصيب على إثرها إصابة بليغة وأدت إلى مقتل مرافقه”، داعية لإقالتهم.

ويتقاسم التنظيم الممول من قطر وتركيا، السيطرة على تعز مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، عقب السيطرة على الأجزاء التي كانت قوات عسكرية تتبع الحكومة قد أمنتها عقب تحريرها خلال العامين الماضيين.