618 حالة جديدة.. سنغافورة: إصابات كورونا 12.7 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم السبت تسجيل 618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 7 فقط من السكان المحليين، والبقية من المهاجرين. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12693 حالة.

وتسجل سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة أحد أعلى

معدلات الإصابة في آسيا في الوقت الراهن وفقا لبيانات رسمية.