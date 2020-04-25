“الهلال” يعرض 10 ملايين يورو لضم النيجيري نواكايمي

يُجري نادي الهلال السعودي لكرة القدم مفاوضاته للتعاقد مع المهاجم النيجيري أنطوني نواكايمي، والذي يلعب حاليا لدى فريق طرابزون سبور التركي.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فقد رفعت إدارة الهلال عرضها لاستعارة نواكايمي من 8 إلى 10 ملايين يورو، لضمان الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما لا يزال النادي التركي يطمع في الارتفاع بالصفقة إلى 13 مليون يورو.

يذكر أن الدوري السعودي متوقف حاليا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا. بينما يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر، الذي يليه في القائمة.