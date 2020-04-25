ترامب يهاجم CNN: شبكة الأخبار المزيفة

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية، بأنها “شبكة الأخبار المزيفة”، نافيًا ما نشرته حول إصابة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بمرض خطير.

وخلال مؤتمره الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في البلاد، وجهت مراسلة سى إن إن سؤالا إلى ترامب عما إذا كان لديه تفاصيل بشأن الحالة الصحية للرئيس الكوري، ليرد ترامب : “سى إن إن هي من نشرت أخبار مزيفة بشأن صحة الرئيس الكوري.. ومثل هذا الفعل ليس غريباً على الشبكة التي تعمل على نشر أخبار غير صحيحة”. رافضاً الإجابة على السؤال: “لن أجيب على أسئلة سى إن إن، ولن أتحدث إلى شبكة الأخبار المزيفة”.

وكانت الشبكة الأمريكية نشرت قبل يومين تقارير حول تعرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لوعكة صحية، قبل أن تنفي كوريا الشمالية تلك الادعاءات، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية غربية آخرى إلى أن كيم أجري مجرد جراحة بسيطة في القلب.

وقال ترامب، “تربطنا علاقة طيبة بكوريا الشمالية وتربطني علاقة طيبة بكيم جونغ أون وأرجو أن يكون على ما يرام.. ليس لدي ما يدعوني للاعتقاد بغير ذلك”.