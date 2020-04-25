روحاني بعد مهاتفة تميم: إيران تراقب أنشطة أمريكا ولن تبدأ صراعاً

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت إن بلاده تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية لكنها لن تكون البادئة أبدا لصراع في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن تصريحات روحاني، التي تتزامن مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، جاءت خلال مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونقلت وسائل الإعلام عن روحاني قوله في المكالمة التي تمت بمناسبة بدء شهر رمضان الجمهورية الإسلامية تراقب الأنشطة والتحركات الأمريكية عن كثب لكنها لن تكون البادئة أبدا لصراع في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه أمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتعرض لها في البحر.

وقال الجيش الأمريكي هذا الشهر إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية الأمريكية وحرس السواحل الأمريكي في الخليج ووصف الواقعة بأنها خطيرة واستفزازية.

وألقت طهران باللوم في الواقعة على الولايات المتحدة التي تناصبها العداء منذ فترة طويلة.