إيرا: ارتفاع ضحايا كورونا إلى 5650.. وماليزيا: 98

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 76 شخصًا بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 5650 حالة.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي عدد المصابين بالمرض وصل إلى 89 ألفا و328 حالة، بينهم 3096

في وضع صحي حرج.

كما أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة إلى 5742 حالة، والوفيات 98 شخصا.