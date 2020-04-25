قطر: 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 120 حالة

أعلنت قطر، في بيان اليوم السبت، عن مستجدات تفشي فيروس كورونا في البلاد، مبينة تسجيل عدد من حالات الإصابة والتعافي.

وقالت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل 833 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم ، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات، لافتة إلى أن 8419 إصابة تخضع للعلاج.

وأشارت إلى تسجيل 120 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 929 حالة.

ولفتت إلى فحص 3817 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 79705.