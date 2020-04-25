كورونا.. الكويت تسجل 278 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة

أعلن الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم (السبت)، تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في الكويت، إضافة إلى 4 حالات وفاة كانت أصيبت بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2892، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 19 حالة.

وحول تفصيل الحالات الجديدة؛ كشف “السند” أن 13 حالة منها مرتبطة بالسفر، و10 منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة و3 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لفرنسا وجميعها قدمت ضمن المرحلة الثانية من رحلات الإجلاء الجوي.

وأضاف “السند” أن “عدد الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد – 19) بلغ 252 حالة (13 حالة منها لمواطنين كويتيين) و(109 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية) و(51 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(31 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية) و (11 حالة لفئة المقيمين بصورة غيرة قانونية) و(9 حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية) و(6 حالات لمقيمين من الجنسية النيبالية) و(6 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية) و(5 حالات لمقيمين من الجنسية السورية) و(3 حالات لمقيمين من الجنسية الإيرانية) و(حالتين لمقيمين من الجنسية السريلانكية) و(حالتين لمقيمين من الجنسية الأردنية) و(حالتين لمقيمين من الجنسية اللبنانية) و(حالة لمقيم من الجنسية الروسية) و(حالة لمقيم من الجنسية العراقية)”.

وأشار إلى أنه “تم رصد 13 حالة أخرى حيث جاري البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم بواقع (10 حالات لمواطنين كويتيين) و(3 حالات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية)”.

وعن حالات الوفاة الأربع ذكر السند أنها من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض (كوفيد – 19) وهي حالة لمواطنة كويتية تبلغ من العمر 74 سنة)، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 45 عاما، وحالة لمقيم من الجنسية البنغلادشية يبلغ العمر 64 سنة، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 59 سنة.

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة أوضح أنه في الـ24 ساعة الماضية تم خروج حالتين من العناية المركزة إلى الجناح، ودخول 4 حالات جديدة إلى العناية. بحسب السند.

واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة تصريحاته مبينا أن بذلك يصبح المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 58 حالة منها 33 حالة مستقرة و25 حالة حرجة فيما بلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بمرض (كوفيد – 19) والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 2217 حالة.