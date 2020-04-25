أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة.. تنبيهات متعددة حول الطقس بعدة مناطق

حذرت فروع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، من أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من المناطق، داعية لأخذ الحيطة والحذر.

تبوك

ونبّه فرع هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تبوك، في تقرير، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل المدينة وكافة محافظات المنطقة.

وأوضح التقرير أن الحالة قد تستمر حتى الحادية عشرة مساء اليوم السبت.

الباحة

في السياق؛ حذرت الهيئة من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، وتستمر حتى الـ9 مساءً.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن التحذير يشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

نجران

وفي نجران؛ نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش ، ويدمة ، وثار ، وتستمر حتى الساعة الـ10مساءً – بمشيئة الله -.

المدينة المنورة

أما في منطقة المدينة المنورة؛ فأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العلا – العيص – المهد – بدر – خيبر – وادي الفرع – ينبع، وتستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم .

جازان

وفي جازان، أصدرت الهيئة تنبيها متقدما بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه محافظات الريث، والعارضة، وفيفاء، وهروب، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 مساءً.

الدفاع المدني يحذر

في السياق، دعت مديريات الدفاع المدني بكافة المناطق، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع الإرشادات.