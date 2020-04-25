بالأسماء.. الإعلان عن الفائزين بمسابقة “أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف”

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم السبت، عن نتائج مسابقة أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف.

وكان الوقف العلمي بالجامعة أعلن، في أواخر مارس الماضي، عن مسابقة لتصميم مكتبة للأوقاف، برعاية الجمعية السعودية لعلوم العمران، بجوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى بمقدار 17500 ريال وأخرى تقديرية بمقدار 3000 ريال.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة كل من عضو لجنة الاستثمار ومجلس نظارة الوقف العلمي المهندس أنس صيرفي، وأعضاء هيئة تدريس في قسم التصميم الداخلي وكلية العمارة والتخطيط بالجامعة، وتم فرز جميع التصاميم وتقييمها وتحكيمها وفقاً للشروط التي نصت عليها المسابقة التي تخدم هوية مكتبة الأوقاف، ومن ثم اختيار الأعمال الفائزة وفقاً للمراكز الثلاثة الأولى فالمراكز التقديرية.

وشارك في المسابقة العديد من خريجي وخريجات قسم التصميم الداخلي والأثاث بمختلف الجامعات السعودية.

وحصدت حنان يعقوب جائزة المركز الأول والمقدّرة بـ10,000 ريال، فيما نالت جائزة المركز الثاني في المسابقة والمقدّرة 5000 ريال المصممة أروى فلاتة، بينما حصلت المصممة فاطمة المدني على جائزة المركز الثالث والمقدّرة 2500 ريال.