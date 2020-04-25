دوريات الأفواج تضبط 2307 شخصا في قضايا تهريب أسلحة ومخدرات بعدة مناطق #عاجل

تمكنت دوريات الأفواج بوزارة الداخلية بمناطق جازان، وعسير، ونجران، من إحباط عدد من محاولات التهريب للمواد المخدرة والحشيش والأسلحة والذخيرة الحية.

جاءت الضبطيات خلال النصف الأول من العام الحالي 1441هـ؛ ضمن مهامها الأمنية المساندة في المحافظات الحدودية الجبلية.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم إحباط محاولات تهريب قرابة (74) طنا من مادة القات المخدرة، و(177) كيلو جراما من الحشيش المخدر، و(9357) حبة محظورة، و(239) قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و(3362) من الذخيرة الحية.

وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (2307) أشخاص، والتحفظ على مبالغ قدرها (2,839,955) ريالا، وحجز قرابة (2268) سيارة في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى ضبط (11967) مخالفا لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.