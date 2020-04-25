بدء تطبيق مواعيد رمضان لرحلات نقل الركاب بين جيزان وفرسان

بدأت الهيئة العامة للنقل ممثلة فرع الهيئة بمنطقة جازان أمس، تطبيق مواعيد رحلات عبارات المسافرين بين مينائي جازان وفرسان طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وبينت الهيئة أنها خصصت أربع رحلات يوميا , حيث تغادر الرحلتين الأولى والثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالاتجاهين “جيزان فرسان ـ فرسان جازان” في نفس الموعد.

وتنطلق الرحلتين الأخيرتين بنفس الآلية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً من ميناء جازان إلى ميناء فرسان، ومن ميناء فرسان إلى ميناء جازان.

وأكدت الهيئة أن تغيير مواعيد رحلات العبارات جاء سعيا لتحديد الوقت المناسب للمسافرين بما يلبي احتياجاتهم ويتلائم ومواعيد منع التجوال في الشهر الكريم، داعية المسافرين للتقيد بمواعيد الرحلات والحضور في المواعيد المحددة لكل رحلة.