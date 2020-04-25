إيداع 2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح إبراهيم بن يوسف المبارك، وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أنه قد تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنًا بدل غلاء المعيشة.

وأوضح “المبارك”، في بيان، أن “المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2,086,270,777 ريال سعودي، حيث تم إيداع 1,435,251,495 ريال للمعاشات الضمانية”.

وكشف المبارك أن قيمة المساعدات النقدية لأجل الغذاء بلغت 195,597,276 ريال، و104,212,506، لسداد جزء من فواتير الكهرباء إضافة إلى 351,209,500 ريال بدل غلاء المعيشة، أودعت في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.