تم تنفيذه كاملا في 18 يوما.. تدشين مصلى المكبرية الجديدة في المسجد الحرام

افتتحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مصلى المكبرية الجديدة في المسجد الحرام، بعد تدشينه بواسطة وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية.

ويأتي المصلى الجديد على مساحة تقدر بـ 210 متر مربع، بامتداد صحن المطاف أمام الكعبة المشرفة، وتم تصميمه وتنفيذه بالكامل خلال 18 يوما فقط، بمشاركة 9 مهندسين، إضافة للخبراء السعوديين من منسوبي الوكالة، و75 عاملا في مختلف المجالات المدنية والفنية والهندسية.

جرى الافتتاح بحضور كل من الدكتور سعد بن محمد المحيميد وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب الرئيس العام، ومحمد بن مصلح الجابري وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، والمهندس سلطان بن عاطي القرشي وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، والمهندس محمد بن سليمان الوقداني الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية، وعدد من المهندسين العاملين على المشروع.