“الغذاء والدواء” تصدر مسودة “الدليل الإرشادي لتصنيف العلاجات الحيوية المتقدمة”

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة “الدليل الإرشادي لتصنيف العلاجات الحيوية المتقدمة” لإطلاع العموم، واستطلاع آراء وملاحظات المختصين والمهتمين.

ويوضح الدليل، الذي تم العمل عليه من خلال اللجنة الدولية للعلاجات المتقدمة، التعريفات التنظيمية للعلاجات الحيوية المتقدمة في المملكة، والإجراءات المتبعة تنظيمياً لتصنيف العلاج الجيني والعلاج بالخلايا.