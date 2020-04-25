أمطار على مناطق عدة في المملكة.. وتوقعات باستمرارها غدا #الرياض_الان #الدمام_الان

شهدت مناطق في المملكة، اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ومنها الرياض والمدينة المنورة ونجران، سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق، والمندفن والأجزاء المجاورة لها.

في السياق، توقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على (أجزاء من منطقه الرياض، أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران) يمتد تأثيرها الى مناطق الباحة، عسير ومرتفعات جازان.

وأكدت أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط لتحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى شبه انعدام على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والمنطقة الشرقية).