الصحة تؤكد: خدمة “موعد” لاختبار #كورونا مجانا للمواطنين والمقيمين

أكدت وزارة الصحة أن خدمة “موعد” للتصفح مجانًا وبدون استهلاك بيانات سواءً عبر التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني، بحيث يتمكن المستفيد من إجراء اختبار كورونا “التقييم الذاتي” والتأكد من صحته فيما يتعلق بأعراض فيروس كورونا.

وأهابت الصحة بجميع الشركات والقطاع الخاص بحث موظفيها والعمال على الدخول لخدمة “موعد” وإجراء التقييم للتأكد من سلامة الجميع, مبينة أنّ الخدمة مهمة جدًا ومتاحة لجميع أفراد المجتمع (المواطن والمقيم) ومتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتةً الانتباه إلى أنه بالإمكان إجراء التقييم بشكل يومي للاطمئنان على صحة المستفيد إضافة إلى من حوله والتأكد من سلامتهم.

يذكر أنّ التقييم الذاتي يأتي تواصلاً للإجراءات الاحترازية والمبادرات النوعية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

تجدر الإشارة إلى أنّ “موعد” هي خدمة إلكترونية تمكّن المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية.