رئيس الوزراء البريطاني جونسون تعافى من #كورونا ويعود لعمله الاثنين

كشفت تقارير وسائل إعلام بريطانية، السبت، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وصرح مصدر حكومي بريطاني بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون أبلغ وزراءه بأنه سيستأنف مهامه الإثنين بعد تعافيه من فيروس كورونا، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقالت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية إن جونسون من المتوقع أن يعود إلى داونينج ستريت يوم الإثنين لاستئناف العمل بدوام جزئي.

وقد أمضى رئيس الوزراء أسبوعين في المقر الريفى للحكومة فى تشيكرز، بعد دخوله المستشفى مصابًا بفيروس كورونا التاجي.

وحذر الحلفاء من أنه لا يزال يعاني من الآثار “الموهنة” للمرض، ما جعله يقضي ثلاث ليال في العناية المركزة.

وقال مصدر إنه من المرجح أن يبقى جونسون “بدوام جزئي لبعض الوقت”، مضيفًا: “سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يعمل 14 ساعة مرة أخرى”.