“الموارد البشرية” تشرع في صرف مكافأة 50 ألف ريال للطلاب الجامعيين 

‎شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في صرف مكافأة التخرج للطلاب الجامعيين وقدرها 50 ألف ريال، ممن تم تعينهم قبل تعميم وزارة المالية بتاريخ ١٩/١١/١٤٠٧ على أن تصل جميع الطلبات المستوفاة من جميع الفروع ١٥/١٠/١٤٤١.

جاء ذلك في تعميم لمدير عام الموارد البشرية وجهه لجميع الإدارات والفروع حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وتلقت وزارة المالية برقية رئيس الديوان الملكي المتضمنة إبلاغ الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات صرف المكافأة لمن تتوفر فيه شروط صرفها.

وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية أنها تأمل رفع الأسماء والتواصل مع من انتهت خدماتهم وإرفاق المسوغات التالية: (صورة من قرار التعيين، صورة من قرار المباشرة، صورة من الهوية الوطنية، صورة من المؤهل الجامعي انتظام، صورة من رقم الحساب البنكي الآيبان، توقيع الإقرار المرفق بعدم اسبقية الصرف).

وبحسب البيان، ترفع الطلبات في موعد أقصاه ١٥/١٠/١٤٤١ ليتم تحديد التكلفة المالية والتنسيق مع الشؤون المالية بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية للصرف والرفع للمقام السامي للتوجيه حيالها.

و‎المستندات المطلوبة لصرف مكافأة التخرج للطلاب الجامعيين عند تعيينهم بالدولة هي (إقرار بعد اسبقية صرف المكافأة، صورة من قرار التعيين، صورة من المباشرة بعد التعيين، صورة من وثيقة التخرج “انتظام‎” وصورة من الهوية الوطنية، رقم الحساب البنكي “الآيبان” ‎وكيل المتوفي ‎(الوكالة، صك حصر الورثة، رقم الآيبان الخاص بالوكيل الشرعي).