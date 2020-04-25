السديس بعد خضوعه للفحص: علينا احترام الإجراءات الصحية قبل دخول المسجد الحرام

طالب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جميع المصلين باحترام جميع الإجراءات الصحية، والتعاون مع المختصين الصحيين قبل دخول المسجد الحرام لضمان سلامة الجميع.

أشاد السديس بالإجراءات الصحية الوقائية التي تتَّبِعها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة داخل المسجد الحرام، خلال دخوله إلى المسجد الحرام واتباع جميع الإجراءات الطبية معه ومع جميع الأئمة والمؤذنين، ورجال الأمن ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، والتي تتضمن قياس درجات الحرارة لجميع الأشخاص الذين يرغبون الدخول إلى البيت العتيق، وقيامهم بعمليات التعقيم.

وشكر جميع العاملين في القطاع الصحي داخل المسجد الحرام على جهودهم وما يقومون به من أعمال وإجراءات صحية على الجميع قبل دخولهم للمسجد الحرام، منوهاً بالإجراءات الوقائية الاحترافية التي تقدمها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والتي تتم بطريقة منظمة وسريعة ولا تقبل الخلل.