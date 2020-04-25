ضبط مطبخ عشوائي جنوب مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية، مطبخاً عشوائياً داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، يقوم بعملية الذبح داخل المطبخ مخالفاً بذلك نظام منع الذبح داخل المطابخ.

وذلك ضمن جهودها لمتابعة كافة المواقع التي يمكن أن تُستغل بطرق غير نظاميه من قبل المُخالفين.

أوضح ذلك رئيس البلدية المهندس حمدي قدح أن المطبخ العشوائي مُخالف للاشتراطات الصحية ويقوم بالذبح داخل المطبخ ويعد ذلك مخالف للأنظمة والتعليمات البلدية مشيرًا أن الحملات متواصلة لمتابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية لتأمين الجانب الغذائي والبيئي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع، للاشتراطات الصحية مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.