ترامب: لم أقل أبداً إن وباء #كورونا كان خدعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه لم يقل أبدا إن وباء فيروس كورونا المستجد كان خدعة.

وأضاف ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر “ينفق الديمقراطيون “الذين لا يفعلون أي شيء” الكثير من أموالهم على الإعلانات والدعاية المزيفة، ولم أقل أبداً أن فيروس كورونا “خدعة”، بل قلت أن الديمقراطيين والطريقة التي كذبوا بها، هى خدعة، أيضا، لقد بدأ بـ “شخص واحد من الصين”، ثم نما، وسيكون نهايته “معجزة”!.

وأكد الرئيس الأمريكى أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لمساعدة الدول التى تحتاج لأجهزة تنفس صناعى، خلال معركة جائحة كورونا المستجد القاتل.

وقال “إنه لشعور رائع أن نعرف أن الولايات مليئة بأجهزة التنفس الصناعى، والعديد من الجودة الجديدة والعالية خارج خطوط الإنتاج لدينا، وأننا الآن في وضع يسمح لنا بمساعدة البلدان الأخرى التي تحتاجها بشدة. كل شخص يحتاج إلى جهاز تنفس صناعى حصل على واحد!”.