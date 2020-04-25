حصيلة #كورونا حول العالم: الوفيات تتجاوز 200 ألف والإصابات تقترب من ثلاثة ملايين

كشفت بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الأحد، وصول عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من مئتي ألف شخص.

وتخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة وحدها 50 ألف حالة، وهي الدولة التي تتصدر قائمة عدد الوفيات حالياً.

وأشارت الأرقام إلى وجود أكثر من 2.8 مليون إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في العالم.

وأعلنت خمس دول عن تسجيل أكثر من 20 ألف حالة وفاة في كل منها.

وشهدت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا أكبر عدد من الوفيات مقارنة مع الدول الأخرى.

بينما أعلنت المملكة المتحدة عن وفاة أكثر من 20 ألف شخص بسبب الفيروس. ويرجح تصاعد الأرقام بسبب عدم احتساب الوفيات في المنازل ودور الرعاية بشكل يومي.

وسجّلت فرنسا 22,614 حالة وفاة جراء الفيروس منذ بداية شهر مارس/آذار. لكن المسؤولين في القطاع الصحي يقولون إن عدد الوفيات ينخفض كذلك عدد الأشخاص في العناية الفائقة لليوم السابع عشر على التوالي.

حذر خبراء الإحصاء من أن عدد القتلى المعلن عنه، قد لا يعطي دائمًا صورة كاملة عن حال الوباء في البلد.

وعلى سبيل المثال ، شهدت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الوفاة بسبب الفيروس مقارنة مع الدول. ولكن عدد سكانها – 330 مليون شخصاً – يفوق بكثير العدد في معظم الدول. ويتجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في أكبر خمس دول في أوروبا الغربية – المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.