تمديد فترة استقبال #البحوث_الشرعية لـ #كورونا

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تمديد مدة استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المتخصصين “أفراداً وجهات”، لأسبوع إضافي وفق الضوابط والمعايير التي أقرتها اللجنة المتخصصة عبر الرابط : https://bit.ly/3a97CZj.

وقالت الوزاروة في بيان إن الموافقة تأتي لتزايد طلبات المشاركة من قبل باحثين من مختلف دول العالم تقدموا عبر منصات الوزارة لاتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقديم بحوثهم الشرعية العلمية المتعلقة بجائحة كورونا ، وتلبية لطباتهم تم تمديد الفترة حتى تاريخ : 9/7 / 1441هـ.

فيما تواصل اللجنة عقد اجتماعات “افتراضية” برئاسة الوزير ونائبه د. يوسف بن محمد بن سعيد نائباً للرئيس وعضوية عدد من وكلاء الوزارة والمتخصصين، للاطلاع على البحوث الواردة استشعاراً بأهمية تأصيل الرأي الشرعي تجاه جائحة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة في منع انتشار الوباء، وتماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها.