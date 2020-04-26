تحديد الاشتراطات الاحترازية لفتح المنشآت التجارية خلال فترة السماح بالتجول #عاجل #رفع_الحظر #منع_التجول

نشرت أمانة الرياض الاشتراطات الاحترازية للأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل وفق نظام الدولة، ويتم العمل في الأوقات المسموح بها والنطاق المصرح به، ويجب الألتزام بها إضافة لكامل الضوابط والشروط والتعليمات الصادرة من الدولة وأجهزتها المختلفة، وفي حال ورود أي تعليمات إضافية بالإغلاق أو بحظر التجول يجب الالتزام بها مباشرة.

ويسمح بفتح المنشآت التجارية وفق ما سبق فقط بعد التزامها الكامل بجميع البنود الواردة في هذه الوثيقة، وتتولى إدارة المنشأة التأكد من الالتزام الكامل بجميع البنود من الموظفين والمرتادين، وفي حال رصد أي مخالفات للتعليمات من قبل أمانة منطقة الرياض سيتم إغالق المنشأة مباشرة على أن تتحمل الإدارة كامل التبعات القانونية والعق وبات التي نص عليها النظام .

اشتراطات عامة لجميع المنشآت:

– الحرص على وجود مسافة آمنة بين الجميع في كل األوقات ومنع أي تجمعات

– عدم استخدام األوراق النقدية وقصر التعامل ق در االمكان على وسائل الدفع اإللكترونية

– غلق أماكن قياس المالبس وغرف أداء الصلوات

– إزالة المقاعد وأماكن الجلوس

– االعتماد على األبواب اإللكترونية – وفي حال عدم وجود أبواب إلكترونية تبقى األبواب مفتوحة طوال فترة العمل

– منع استرجاع أو استبدال البضاعة المباعة

– تحديد عدد العمالء داخل المتجر )عميل واحد لكل ١٠ متر مربع(

– تنظيم عملية الدخول للمتجر واالنتظار خارجه إذا وصل العدد للكثاف ة المحددة

– وضع ملصقات وعالمات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير االنتظار في األماكن المكتظة بالعمالء لضمان

وجود مسافة كافية بينهم )مثل عند نقاط الدفع واالستالم – المداخل والمخارج(

– التعقيم الدوري للسالل وعربات التسوق

– تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها

– نشر الفتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير واإلجراءات االحترازية

– فرض إجراءات صحية و احترازية الزامية على جميع الموظفين )لبس الكمامات – غسل اليدين – ارتداء القفازات

وتبديلها دورياً(

– توعية كاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفايروس وعن اإلجراءات االحترازية الواجب العمل بها طوال الوق ت

– الطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفايروس حتى لو كانت طفيفة

– المرونة في منح اإلجازات المرضية لتمكين الموظفين من عزل نفسهم حال ظهور أي أعراض مرضية

– المرونة في أوقات تبديل ورديات الموظفين لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء تسجيل الدخول أو الخروج

– إبالغ السلطات الصحية مباشرة حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض اإلصابة بالفايروس.

األسواق التجارية )الموالت(:

باإلضافة اللتزامهم بكافة الشروط الواردة أعاله، يجب على المجمعات التجارية االلتزام أيضا بالشروط اإلضافية التالية:

– إغالق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق األلعاب أو العروض أو غرف الصالة

– إزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات

– وجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل

– منع دخول اي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة

– توفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافي عند المداخل

– وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بتغطية الوجه

– االلتزام بتعقيم كامل المنشأة كل ٢٤ ساعة

– تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه

– منع دخول األطفال تحت ١٥ عام

– التأكد من وجود رجال أمن بكمية مكثفة وعمل جوالت دائمة للتأكد من االلتزام الكامل باإلجراءات االحترازية

– منع خدمة إيقاف السيارات

– نشر الفتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير واإلجراءات االحترازية

– إغالق المصاعد واالعتماد على الدرج، وفي حال لم يوجد الدرج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد