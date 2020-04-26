صحة المدينة المنورة: استمرار حملات المسح النشط لمواقع سكن العمالة

في إطار خططها الاستباقية لمنع تفشي فيروس كورونا، واصلت فرق التقصي الوبائي في المدينة المنورة جهودها في إجراء حملات المسح النشط لمواقع سكن العمالة.

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.