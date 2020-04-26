الصين: لا وفيّات بكورونا منذ 11 يوما.. و11 إصابة جديدة

لليوم الحادي عشر على التوالي، لم تشهد الصين أية حالات وفاة بكورونا، فيما أعلنت السلطات الصحية هناك تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبهذا، يصل العدد الاجمالي الرسمي للمصابين في البلاد منذ تفشي الجائحة إلى 82 ألفاً و827 مصاباً، فيما توقف عدد الضحايا عند 4632 حالة وفاة.

وذكرت السلطات الصحية في الصين أن خمسًا من الحالات الجديدة كانت في مقاطعة هيلونججيانغ، وهي منطقة في شمال شرقي البلاد تقع على الحدود مع روسيا شهدت في الآونة الأخيرة زيادة تصاعدية في الإصابات.

وقالت الصين إن بها ألف شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض، مشيرة إلى أنهم يخضعون للمراقبة الطبية ولكن لم يتم تضمينهم في عدد الحالات المؤكدة.